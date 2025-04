Baunilha do Cerrado encanta visitantes em Brasília

Brasília está se destacando na produção de baunilha, uma das especiarias mais caras do mundo.



A baunilha vem de uma orquídea chamada vanila e é a única com parte comestível. A professora aposentada Ângela, apaixonada por orquídeas, tornou-se referência no cultivo dessa planta em sua propriedade de 34 mil metros quadrados, onde possui cerca de mil mudas.



A baunilha do Cerrado enfrenta um longo ciclo de crescimento, com a primeira produção de até meio quilo no primeiro ano e floradas que levam cerca de cinco anos para começar. A colheita precisa ser feita no momento certo, quando a ponta da baunilha está amarelada.



Além disso, Ângela oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer o processo de polinização realizado entre julho e agosto. Os visitantes também podem desfrutar de um café com açúcar baunilhado enquanto aprendem sobre o uso culinário da baunilha, como o preparo do "caviar de baunilha" utilizado em pratos sofisticados.



