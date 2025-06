Bebê é resgatado após ataque russo que deixou dois mortos na Ucrânia

Um ataque com drones russos em Odessa, na Ucrânia, causou a morte de duas pessoas e feriu pelo menos 15. Imagens mostraram um bebê sendo resgatado de um prédio em chamas, enquanto bombeiros salvaram cinco pessoas do edifício de 21 andares. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma nova rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia após uma troca de prisioneiros.



