Beber água da torneira pode trazer riscos à saúde, mostra estudo

Um estudo analisou dados de quase 100 mil pessoas e identificou que o uso de cloro no tratamento da água pode aumentar os riscos de câncer. Os resultados mostraram um risco 33% maior de câncer de bexiga e 15% maior de câncer colorretal devido aos subprodutos do cloro, conhecidos como trihalometanos.



