Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente

Uma técnica cirúrgica rara está devolvendo a visão a pacientes com cegueira ao usar um dente para salvar um olho. Um homem, cego por mais de 20 anos após uma reação ao ibuprofeno, recuperou parcialmente a visão. Desenvolvido na década de 1960, o procedimento é realizado em duas etapas: a primeira envolve a moldagem de um dente do paciente para alojar uma lente especial. Na segunda etapa, a lente é implantada na região onde a córnea danificada foi removida.



