Boa Notícia: Terapia CAR-T prolonga a vida de pacientes com câncer de estômago

Uma nova abordagem no tratamento utilizando a terapia CAR-T tem demonstrado aumentar a sobrevida de pacientes com câncer de estômago em estágio avançado. Pesquisadores chineses mostraram que os pacientes que receberam essa terapia viveram quase o dobro do tempo sem progresso da doença, comparado aos que tiveram tratamento com quimioterapia ou imunoterapia tradicionais. Embora já seja usada contra alguns tipos de leucemia, esta é a primeira vez que a CAR-T apresenta resultados significativos em tumores sólidos, marcando um avanço na oncologia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!