Boa Notícia: Vacina contra chikungunya é aprovada pela Anvisa no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma vacina contra a febre chikungunya, desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e uma farmacêutica austríaca. Este é o primeiro imunizante aprovado no Brasil para prevenir a doença. Estudos clínicos realizados nos Estados Unidos e no Brasil demonstraram uma proteção superior a 90%, medida pela presença de anticorpos neutralizantes. O imunizante, administrado em dose única, é indicado para pessoas acima dos 18 anos e contraindicado para grávidas e indivíduos com baixa imunidade.



