Bolinho com chumbinho: polícia investiga suspeita de mais vítimas

A polícia investiga o caso de um jovem que morreu após comer um bolinho envenenado em São Bernardo do Campo. O padrasto é o principal suspeito e está sendo investigado por outro possível envenenamento envolvendo um familiar que descobriu abusos sexuais. Ele confessou ter colocado veneno no alimento consumido pelo enteado no dia 11 de julho. O jovem ficou internado antes da morte cerebral e teve órgãos doados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!