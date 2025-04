Bolsas despencam pelo mundo após Trump anunciar aumento de tarifas

As bolsas de valores da Ásia e da Europa abriram em forte queda nesta segunda-feira (7) devido às novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Japão e a China registraram quedas superiores a 7%, com Hong Kong tendo um impacto de 13%. Na Europa, a bolsa da Alemanha caiu 9%. Trump afirmou que, embora não deseje a queda das ações, considera algumas medidas necessárias para correções. Mais de 50 países estão buscando negociações com os EUA para a redução das tarifas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!