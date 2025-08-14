Botulismo: duas pessoas morrem após comer sanduíches na Itália

Duas pessoas morreram e pelo menos 14 foram internadas na cidade de Diamante, região da Calábria, Itália. As vítimas fatais são Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto. Todas as pessoas afetadas consumiram sanduíches em um food truck local. A investigação aponta para um surto de botulismo. O estabelecimento foi fechado pela vigilância sanitária que investiga o dono do local. Autoridades retiraram pães industrializados do mercado por precaução.



