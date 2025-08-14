Bradicardia: entenda a condição que Luva de Pedreiro enfrenta

Especialistas destacam a importância de atenção à bradicardia, um problema comum em atletas que causa batimentos cardíacos lentos. O influenciador Luva de Pedreiro foi internado por esta condição. Sintomas incluem cansaço e tontura. Segundo uma cardiologista, algumas causas são reversíveis, e casos graves podem requerer um marca-passo.



