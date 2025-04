Brasil é casa do maior ovo de Páscoa decorado do mundo, com 16 metros de altura

O maior ovo de páscoa decorado do mundo está em Pomerode, Santa Catarina. Ele tem 16 metros de altura e 10 metros de diâmetro e homenageia uma técnica tradicional alemã de tingimento de cascas. A cidade também abriga a maior árvore de Páscoa do mundo, com mais de 115 mil cascas naturais. A organização do evento que abriga essas atrações espera receber mais de 200 mil pessoas até esse domingo (20).



