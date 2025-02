Brasileira de 81 anos ganha concurso internacional de beleza na República Dominicana

Dona Idê Guimarães é uma brasileira de 81 anos que venceu um concurso internacional de beleza na República Dominicana. Ela se tornou a mulher mais velha a conquistar o título do Miss Lady Universe. No concurso, as candidatas são avaliadas não só pelo visual, mas também pela história de vida, desenvoltura na passarela e a maneira como inspiram outras mulheres. Veja a trajetória de Dona Idê, que revelou o seu segredo para chegar aos 81 anos tão plena e cheia de energia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!