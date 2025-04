Brasileira é contida após tentar invadir cabine de avião da American Airlines

Durante um voo da American Airlines que partia de Guarulhos, São Paulo , para Nova York, uma passageira causou tumulto ao tentar acessar a cabine do piloto. Ela buscava explicações para o atraso de mais de duas horas e meia do voo. Comissários intervieram e, após resistência, a passageira foi retirada da aeronave, que teve de retornar ao portão devido a questões de segurança. A situação também gerou reações de outros passageiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!