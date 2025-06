Brasileira presa em vulcão da Indonésia; entenda desafios para resgate

Juliana Marins, uma brasileira de 26 anos, permanece presa em um penhasco a 500 metros de profundidade no vulcão Rinjane, na Indonésia. A publicitária, natural de Niterói (RJ), caiu durante uma trilha após se afastar do grupo. As condições climáticas e geológicas complicam o uso de helicópteros no resgate. A embaixada do Brasil acompanha de perto as operações. Enquanto isso, a área de resgate foi fechada para turistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!