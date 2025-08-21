Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia

Um homem caiu em um buraco na calçada após o asfalto ceder. Ele estava carregando uma caixa de bolo no momento da queda. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a retirar o homem do buraco. O acidente resultou em ferimentos leves para ele. Não há informações sobre o estado do bolo após a queda. O incidente aconteceu na Índia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!