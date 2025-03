Buscas pela menina Vitória estão concentradas em área próxima à casa dela

A jovem Vitória, de 17 anos, está desaparecida há uma semana e a polícia intensificou as buscas em Cajamar, mobilizando mais de 100 policiais na área rural próxima à casa dela. Até o momento, 12 pessoas foram ouvidas, incluindo dois homens mencionados num áudio enviado por Vitória a uma amiga, relatando que o carro deles havia passado por ela enquanto estava em um ponto de ônibus. Estes homens foram identificados, ouvidos e liberados. Dois carros suspeitos foram periciados e também liberados. Um tênis encontrado, embora com numeração semelhante, foi descartado pela família como sendo dela. O advogado da família, Fábio Costa, confirmou que as buscas se estenderão por toda a região de mata durante o dia.



