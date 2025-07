Cachorra escapa de caixa de transporte e é encontrada só uma hora após desembarcar em SP

A cachorra Esperança, que vinha de Portugal, desapareceu logo depois de desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No ano passado, ela foi morar com a tutora, Jaqueline Ramos, em Portugal. Na última segunda (7), pegou um voo de volta ao Brasil com a amiga de Jaqueline. No desembarque, a amiga recebeu apenas a caixa de transporte de animais vazia e quebrada. A mãe de Jaqueline, Míriam, que esperava no aeroporto, começou a procurar por Esperança, que foi encontrada já perto da porta de saída, A cachorra ficou perdida por cerca de uma hora. Em nota, a empresa que administra o aeroporto disse que o transporte de animais é de responsabilidade exclusiva das companhias aéreas. A empresa aérea não se pronunciou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!