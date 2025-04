Cachorrinha Hope se aposenta do Corpo de Bombeiros após nove anos

A pequena Hope se aposentou após nove anos de trabalho com os bombeiros. Ela atuou em buscas por sobreviventes em eventos como a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, enchentes no Rio Grande do Sul e um terremoto na Turquia. Hope foi adotada pelo Sargento Clovis, com quem trabalhou lado a lado durante toda a sua carreira.



