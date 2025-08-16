Cachorro sente frio? veja cuidados com pets no inverno

Cachorros sentem as temperaturas baixas e necessitam de cuidados adequados. Cães com pelagem densa lidam melhor com o frio que os de pelos curtos. Roupas e cobertores são utilizados para prevenir doenças como resfriados. Vacinas estão disponíveis para proteger contra a gripe canina. Acompanhe!



