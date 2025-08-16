Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Cachorro sente frio? veja cuidados com pets no inverno

Os pets precisam de cuidados especiais durante as temperaturas mais baixas

Fala Brasil|Do R7

Cachorros sentem as temperaturas baixas e necessitam de cuidados adequados. Cães com pelagem densa lidam melhor com o frio que os de pelos curtos. Roupas e cobertores são utilizados para prevenir doenças como resfriados. Vacinas estão disponíveis para proteger contra a gripe canina. Acompanhe!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Gripe
  • Inverno
  • Pets

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.