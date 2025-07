Caí no Golpe: Polícia prende falsos taxistas que adulteravam valor da cobrança nos cartões

Criminosos em São Paulo estão se passando por motoristas profissionais, aceitando apenas pagamentos com cartão e depois adulterando o valor cobrado. No final da corrida, eles trocam o cartão da vítima por outro idêntico, mas em nome de outra pessoa. O golpe é realizado em táxis falsos, com placas adulteradas, principalmente na zona sul da cidade. A quadrilha faturou cerca de R$ 800 mil nos últimos meses. Cerca de 20 pessoas já caíram no golpe, e a polícia orienta a verificar sempre o nome no cartão recebido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!