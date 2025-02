Calor recorde em São Paulo destaca importância de piscinas limpas

São Paulo registrou a madrugada mais quente do ano, com temperaturas beirando os 30 graus antes do amanhecer nesta terça (21). A Defesa Civil emitiu um alerta de atenção até domingo (26) para o estado devido ao calor intenso e possíveis tempestades. Com o aumento das temperaturas, a manutenção adequada das piscinas é crucial para prevenir doenças causadas por água contaminada. Acompanhe a reportagem!