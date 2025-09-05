Câmara aprova projeto que aumenta pena para receptação de celulares roubados
Em média, 2.500 celulares são roubados ou furtados por dia no Brasil
Em São Paulo, criminosos estão se passando por entregadores para roubar celulares de pedestres. Dois motoqueiros fingiram ser entregadores e, armados, abordaram pessoas na calçada, exigindo celulares e senhas.
O Ministério da Justiça oferece o aplicativo Celular Seguro, que bloqueia linhas roubadas. Quase três milhões e meio de aparelhos estão cadastrados, com mais de 170 mil alertas emitidos.
Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados visa aumentar a pena de receptação de celulares roubados de 8 para 12 anos, aguardando agora análise do Senado.
Em média, 2.500 celulares são roubados ou furtados por dia no Brasil, totalizando mais de 917 mil casos no ano passado. Muitos enfrentam a sensação de impotência diante desse crime recorrente.
