Câmara aprova projeto que aumenta pena para receptação de celulares roubados

Em São Paulo , criminosos estão se passando por entregadores para roubar celulares de pedestres. Dois motoqueiros fingiram ser entregadores e, armados, abordaram pessoas na calçada, exigindo celulares e senhas.

O Ministério da Justiça oferece o aplicativo Celular Seguro, que bloqueia linhas roubadas. Quase três milhões e meio de aparelhos estão cadastrados, com mais de 170 mil alertas emitidos.

Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados visa aumentar a pena de receptação de celulares roubados de 8 para 12 anos, aguardando agora análise do Senado.