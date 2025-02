Câmera inteligente ajuda a prender foragido da Justiça durante pré-Carnaval em SP

Iverton Vicente dos Santos, foragido por tráfico de drogas na Bahia, foi capturado durante um bloco de pré-carnaval em São Paulo. Ele foi identificado por câmeras do sistema Smart Sampa, que já ajudaram a prender 711 foragidos desde novembro do ano anterior. Iverton, gerente em uma organização criminosa, será transferido para a justiça baiana após ser detido pela GCM.



