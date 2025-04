Caminhão desgovernado invade casa em SP e família escapa por pouco

Durante o almoço, uma família da Grande São Paulo viveu momentos de terror quando um caminhão desgovernado invadiu sua casa. O veículo atingiu três carros antes de entrar no imóvel. A família, que estava na cozinha, conseguiu se refugiar na lavanderia após ouvir um estrondo. Um cachorro ficou ferido e precisou de atendimento veterinário. A defesa civil interditou a residência. O proprietário do caminhão não respondeu às tentativas de contato, mas a empresa responsável tem prestado suporte e programou uma reunião para discutir o ocorrido.



