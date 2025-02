Caminhoneiro denuncia abordagem violenta em MG

Durante uma parada em um posto de combustíveis na BR-381, em Minas Gerais, o caminhoneiro Kevin Lacerda relatou um confronto com policiais militares, alegando o uso desproporcional de força e armas de choque. O vigia do posto chamou a polícia por suposta perturbação do trabalho. Kevin foi levado à delegacia em Oliveira, ouvido e liberado após assinar um termo.



