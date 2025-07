Cantor James Blunt corta o cabelo e aparece de visual novo em São Paulo

O cantor britânico James Blunt foi visto cortando o cabelo em um salão do centro de São Paulo. Depois, ele caminhou pela capital acompanhado de seguranças. O cantor está no Brasil para uma turnê que celebra os seus 20 anos de carreira. Os ingressos estão todos esgotados. Blunt ficou conhecido mundialmente pelo hit “You're Beautiful”, lançado em 2005.



