Cão de terapia ajuda pacientes com ansiedade durante procedimentos odontológicos nos EUA

Chai, um cão da raça Goldendoodle está transformando a experiência dos pacientes em uma clínica odontológica nos Estados Unidos. Treinado como cão de terapia, ele ajuda pessoas que sofrem com ansiedade durante os procedimentos dentários. Chai se posiciona ao lado ou em cima dos pacientes, criando um ambiente seguro.

O cachorro já é visto como um ‘anestésico emocional’, desempenhando suas funções com elegância. No fim das consultas, Chai espera sua recompensa em forma de carinho e petiscos.

aqui!