Carreta que transportava bois tomba e interdita rodovia em Minas Gerais

Uma pane mecânica resultou no tombamento de uma carreta carregada de bois em uma rodovia em Minas Gerais. O motorista perdeu o controle ao fazer uma curva e invadiu a contramão da via. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar a pista para resgatar os animais que sobreviveram ao acidente. Este incidente ocorreu no mesmo local onde um grave acidente matou 39 pessoas em dezembro do ano passado. Na ocasião anterior, um bloco de pedra se soltou de um caminhão atingindo um ônibus. O motorista da carreta foi encaminhado para atendimento médico em Teófilo Otoni.



