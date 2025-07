Um carro desgovernado invadiu uma creche no estado de Washington durante a noite. O veículo avançou e destruiu a recepção da instituição que, por sorte, já estava fechada. Dentro do carro estavam duas pessoas e um cachorro, todos saíram com vida após o impacto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!