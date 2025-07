Carro desgovernado invade restaurante e causa explosão em Utah, nos EUA

Um restaurante em Utah, nos Estados Unidos, explodiu após um carro desgovernado colidir com o estabelecimento e atingir uma tubulação de gás. O veículo se envolveu em uma batida com outros dois carros antes de perder o controle. Testemunhas conseguiram resgatar os ocupantes do carro antes da explosão. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!