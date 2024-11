Carro explode durante abastecimento em posto de combustíveis na Bahia

Um carro explodiu durante o abastecimento com gás natural em um posto de combustíveis em Camaçari, na Bahia, neste sábado (9). O cilindro do veículo explodiu enquanto o motorista realizava o abastecimento. O impacto danificou o veículo e a estrutura do posto. O motorista foi levado para casa sem ferimentos e seguiu as orientações de segurança ao se afastar do carro durante o abastecimento.