Caso Adalberto: empresário pode ter sido vítima de mata-leão

A polícia está investigando a morte de Adalberto Amarilio, ocorrida no Autódromo de Interlagos, em São Paulo . A equipe aguarda os resultados dos exames realizados pelo Instituto de Criminalística. Cinco coordenadores da segurança do evento foram ouvidos como parte das investigações. As hipóteses incluem que o empresário possa ter sido vítima de um golpe chamado mata-leão durante uma briga ou ter sido dopado com a droga Boa Noite, Cinderela. A investigação continua em segredo de justiça.



