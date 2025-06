Caso Adalberto: empresário pode ter sofrido asfixia, diz polícia

Os investigadores estão utilizando dados do celular de Adalberto Amarilio Junior para reconstruir seu trajeto até o local onde foi encontrado sem vida no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A polícia aguarda resultados dos exames realizados no corpo, que não apresentava lesões externas. Rafael, amigo que estava com Adalberto no evento, confirmou o consumo de álcool e maconha. O corpo foi encontrado em um buraco na obra sem calças ou calçados. A geolocalização pode esclarecer o que ocorreu. A principal hipótese da polícia é que Adalberto tenha sofrido asfixia devido ao tamanho do buraco, sem descartar crime ou acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!