Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente

No caso de Giovana Pereira Caetano, de 16 anos, três homens estão presos por sua morte e ocultação do corpo. Entre eles, o empresário Gleison Luís Menegildo, que já teve um relacionamento com Giovana, é suspeito de envolvimento, junto com um funcionário e o caseiro de seu sítio. A polícia encontrou uma arma em sua residência durante as buscas. Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer, mas sua mãe discorda e busca respostas. Giovana foi enterrada clandestinamente, levantando suspeitas sobre o que realmente ocorreu naquele dia.



