Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente
Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer
No caso de Giovana Pereira Caetano, de 16 anos, três homens estão presos por sua morte e ocultação do corpo. Entre eles, o empresário Gleison Luís Menegildo, que já teve um relacionamento com Giovana, é suspeito de envolvimento, junto com um funcionário e o caseiro de seu sítio. A polícia encontrou uma arma em sua residência durante as buscas. Os suspeitos alegam que Giovana usou drogas antes de morrer, mas sua mãe discorda e busca respostas. Giovana foi enterrada clandestinamente, levantando suspeitas sobre o que realmente ocorreu naquele dia.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas