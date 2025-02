Caso Gritzbach: segundo suspeito de atirar no delator do PCC é preso em São Paulo Soldado da PM é um dos suspeitos no caso do delator Vinícius Gritzbach

Fala Brasil|Do R7 24/01/2025 - 12h09 (Atualizado em 24/01/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share