Caso Marielle Franco: julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz começa nesta quarta (30) no Rio

O julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz começou nesta quarta (30) no Rio de Janeiro. Eles são acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O Ministério Público planeja ouvir sete testemunhas durante o processo, incluindo a jornalista Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado.