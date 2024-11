Caso Marielle Franco: Ronnie Lessa pede desculpas durante julgamento

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram ouvidos no primeiro dia do julgamento da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lessa pediu desculpas às famílias das vítimas. Ele afirmou que foi o responsável pelos disparos que resultaram nas mortes. Segundo ele, o crime foi encomendado pelos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão.