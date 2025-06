Caso Nelson: assassinato do empresário é confessado em carta

Marlon Couto confessou ter assassinado o empresário Nelson Carrera Filho em uma carta. Em 16 de maio, uma discussão durante reunião sobre negócios levou ao disparo fatal. Marlon acusa Nelson de registrar produtos como seus e de extorqui-lo. Após o crime, ele solicitou a ajuda de Tadeu para abandonar o carro em São Paulo . Marlon transportou o corpo até Miguelópolis e o jogou no rio junto com a arma. As buscas pelo corpo continuam enquanto Marlon e sua esposa estão foragidos, mas pretendem se entregar.



