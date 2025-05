Caso Nelson: assassino confesso de empresário se entrega à polícia em Cravinhos (SP)

Tadeu se entregou à polícia em Cravinhos (SP), confessando envolvimento no assassinato do empresário Nelson Filho. Ele passou a noite na cadeia e será transferido para um centro de detenção provisória. A Polícia Civil aguarda a apresentação dos outros dois suspeitos. Marlon Couto, acusado de matar o empresário e descartar o corpo em um rio, está foragido. Marcela, esposa de Marlon, pode ter participado do planejamento do crime. As autoridades continuam as buscas pela arma do crime e o veículo usado no caso, além do corpo da vítima.



