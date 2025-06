Caso Nelson: investigação do assassinato de empresário avança com buscas e prisão de suspeitos

A Polícia Civil investiga o assassinato do empresário Nelson Carrera Filho, ocorrido após uma reunião em Cravinhos (SP). Mandados de busca foram cumpridos em endereços ligados a Marlon Couto, onde produtos de suplementos falsificados foram encontrados. A esposa de Marlon, Marcela, se entregou à polícia e negou o crime. O corpo de Nelson teria sido deixado em um rio. Um quarto suspeito foi preso em Uberlândia (MG). A polícia ainda busca Marlon e realiza operações no rio em Miguelópolis (SP) para encontrar o corpo de Nelson.



