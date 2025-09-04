Caso Pedrinho: veja o que se sabe e o que falta esclarecer
Padrasto e mãe são presos por morte de criança em São Paulo
O padrasto e a mãe do menino Pedro Henrique Ferreira Danin foram presos sob acusação de envolvimento na morte da criança em julho deste ano na cidade de Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo. Jefferson Ivan Lopes foi detido em Águas de Lindóia, enquanto Giovana Danin foi localizada no Guarujá.
A investigação aponta que Jefferson teria matado o enteado por asfixia, embora ele negue a acusação. A perícia confirmou que a causa da morte foi asfixia manual. No dia do incidente, o suspeito levou Pedro ao hospital desacordado e apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido.
Giovana está presa sob suspeita de acobertar o crime. Um vídeo dela dançando um dia após a morte do filho reforçou essa hipótese para os investigadores. A polícia ainda investiga relatos de comportamentos violentos atribuídos a Jefferson contra Giovana e possíveis agressões à criança.
