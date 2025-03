Caso Vitória: Advogados dizem que Maicol foi agredido e contestam confissão feita de madrugada

Maicol Sales dos Santos, suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina, foi transferido de Cajamar para o Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos. De acordo com a polícia, a medida visa garantir a própria segurança dele. A defesa alega que ele sofreu agressões na delegacia e agora questiona a confissão feita durante a madrugada, sem a presença de seus advogados. A polícia afirma que Maicol expressou o desejo de confessar e que uma advogada independente esteve presente para garantir seus direitos. O Ministério Público não encontrou registros de abusos.



