Cavalo invade loja e assusta funcionários no interior paulista

Um cavalo surpreendeu os moradores da cidade de Piquete, no interior de São Paulo , ao entrar em uma loja local. O episódio ocorreu quando o animal adentrou o estabelecimento comercial inesperadamente. A proprietária do local ficou apreensiva com a situação e decidiu sair para fora da loja levando seu cachorro no colo.

Durante o ocorrido, uma funcionária também se assustou e optou por se trancar no estoque para evitar qualquer possível perigo. Apesar do susto na cena inusitada, o cavalo permaneceu calmo durante toda a sua breve visita ao comércio. Ele circulou pelas prateleiras sem causar nenhum dano antes de deixar o local tranquilamente. Felizmente, ninguém se feriu.



