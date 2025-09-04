Cavalo invade loja e assusta funcionários no interior paulista
Animal entrou em comércio, mas não causou danos
Um cavalo surpreendeu os moradores da cidade de Piquete, no interior de São Paulo, ao entrar em uma loja local. O episódio ocorreu quando o animal adentrou o estabelecimento comercial inesperadamente. A proprietária do local ficou apreensiva com a situação e decidiu sair para fora da loja levando seu cachorro no colo.
Durante o ocorrido, uma funcionária também se assustou e optou por se trancar no estoque para evitar qualquer possível perigo. Apesar do susto na cena inusitada, o cavalo permaneceu calmo durante toda a sua breve visita ao comércio. Ele circulou pelas prateleiras sem causar nenhum dano antes de deixar o local tranquilamente. Felizmente, ninguém se feriu.
