CE: acidente com buggy em Canoa Quebrada deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas depois de um acidente no famoso "buggy", que leva turistas no Nordeste. O buggy estava em uma estrada de areia com várias pessoas nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará. Ao fazer uma curva, bateu de frente com uma caminhonete. O lugar onde aconteceu a batida faz parte de uma trilha exclusiva para passeios de turistas, mas a passagem acaba sendo usada também por outros carros, de forma irregular.