Cem caminhões da ONU com ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza

Cem caminhões da ONU entraram na Faixa de Gaza com alimentos, produtos de higiene pessoal, fraldas e outros itens básicos. Durante a semana, o exército israelense e as Nações Unidas trocaram acusações sobre caixas de comida que estavam à espera da coleta na fronteira. O governo israelense também autorizou a retomada do lançamento de ajuda humanitária por aviões em Gaza.



