Cemitério clandestino ligado a facção criminosa é descoberto em SP

Um cemitério clandestino com 12 ossadas humanas foi descoberto na zona sul de São Paulo . A suspeita é que o local seja utilizado por uma facção criminosa para execuções do Tribunal do Crime. As vítimas apresentavam marcas de execução e estavam em decomposição avançada. A Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Ambiental e do Corpo de Bombeiros, investiga o caso para identificar as vítimas e responsáveis pelos crimes.



