Chegada da Páscoa movimenta economia e anima lojistas

Os ovos de chocolate pendurados entre os corredores dos mercados indicam uma coisa: a Páscoa já está chegando. Mesmo com o preço do cacau mais alto este ano, os lojistas estão otimistas com as expectativas de vendas. Esse período do ano gera centenas de empregos temporários que podem se tornar fixos. É um respiro muito necessário para a economia.



