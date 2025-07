Cheias no Rio Grande do Sul deixam 10 mil desabrigados

Mais de 10 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul devido às cheias dos rios. Porto Alegre está em alerta, pois o nível do Guaíba está elevado e pode transbordar em breve. Medidas de contenção foram tomadas com o fechamento de comportas. Além disso, a região enfrenta temperaturas abaixo de zero, intensificando a situação crítica.



