China convoca Conselho de Segurança da ONU para reunião informal após tarifas de 245%

A guerra comercial entre Estados Unidos e China se intensificou com a imposição de uma tarifa de até 245% sobre produtos chineses. Como resposta, a China pediu uma reunião informal no Conselho de Segurança da ONU, alegando que os EUA estão intimidando aliados com tais medidas. A equipe de Donald Trump declarou que a tarifa é uma retaliação ao governo chinês.



