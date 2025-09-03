China exibe poder militar em desfile com líderes internacionais

A China demonstrou seu poder militar em um desfile em homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O evento contou com a presença do presidente russo Vladimir Putin e do líder norte-coreano Kim Jong-un ao lado do chinês Xi Jinping. Durante o desfile, a China revelou equipamentos de guerra de última geração. Pelas redes sociais, o presidente americano Donald Trump acusou os três líderes de conspirarem contra os Estados Unidos.



